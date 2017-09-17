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12:59 (мск), источник: Lenta.Ru

Двое мужчин погибли после стрельбы в баварском баре

Мужчина открыл огонь по посетителям одного из питейных заведений города Траунройт в Баварии. Об этом в воскресенье, 17 сентября, сообщает Bayerischer Rundfunk.

В результате стрельбы погибли двое 31-летних мужчин, еще две женщины в возрасте 50 и 28 лет тяжело ранены. В данный момент выясняется, были ли пострадавшие связаны между собой.

Полиция задержала подозреваемого, им оказался 62-летний местный житель.

В его квартире был проведен обыск, там нашли оружие и боеприпасы. Мотивы преступления устанавливаются.

Стрельба произошла около 22:30 в субботу. Выстрелы услышал один из жителей, он вызвал полицию.

С 16 сентября в Баварии проходит пивной фестиваль Октоберфест.

В августе сообщалось, что в американском городе Чарльстон, штат Южная Каролина, мужчина в ресторане захватил в заложники несколько человек. В результате один из них был убит.

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