Пьяный таксист устроил ДТП в столице и повздорил с журналистами
Выпивший водитель такси этим утром спровоцировал аварию. Его машина заехала на тротуар и врезалась в металлический забор.
Выпивший водитель такси этим утром спровоцировал аварию. Его машина заехала на тротуар и врезалась в металлический забор.
Когда на место происшествия приехала полиция и журналисты, таксист устроил скандал.
«Кто вам разрешал меня снимать? Меня вообще не было за рулем».
Очевидцы с готовностью прокомментировали ситуацию.
«Он хотел объехать искусственную неровность и не смог вывернуть руль обратно».
«Он сильно пьян. Там были две бутылки, одна —
«Приехав на место, мы обнаружили гражданина, от которого сильно пахнет алкоголем. Повезем его в наркодиспансер, чтобы провести алкотест», — сказал патрульный инспектор Дмитрий Орлов.
Если таксиста признают виновным, ему грозит до 40 тысяч леев штрафа и лишение прав на пять лет.