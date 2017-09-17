Пьяный таксист устроил ДТП в столице и повздорил с журналистами

Когда на место происшествия приехала полиция и журналисты, таксист устроил скандал. «Кто вам разрешал меня снимать? Меня вообще не было за рулем».

Очевидцы с готовностью прокомментировали ситуацию.



«Он хотел объехать искусственную неровность и не смог вывернуть руль обратно».



«Он сильно пьян. Там были две бутылки, одна — из-под воды, другая — из-под пива. Я хотела их положить в коробку, а он не разрешил».



«Приехав на место, мы обнаружили гражданина, от которого сильно пахнет алкоголем. Повезем его в наркодиспансер, чтобы провести алкотест», — сказал патрульный инспектор Дмитрий Орлов.



Если таксиста признают виновным, ему грозит до 40 тысяч леев штрафа и лишение прав на пять лет.