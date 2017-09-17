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13:35 (мск), источник: Publika.md

Пьяный таксист устроил ДТП в столице и повздорил с журналистами

Выпивший водитель такси этим утром спровоцировал аварию. Его машина заехала на тротуар и врезалась в металлический забор.

Источник: Publika.md

Когда на место происшествия приехала полиция и журналисты, таксист устроил скандал.

«Кто вам разрешал меня снимать? Меня вообще не было за рулем».

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Очевидцы с готовностью прокомментировали ситуацию.

«Он хотел объехать искусственную неровность и не смог вывернуть руль обратно».

«Он сильно пьян. Там были две бутылки, одна — из-под воды, другая — из-под пива. Я хотела их положить в коробку, а он не разрешил».

«Приехав на место, мы обнаружили гражданина, от которого сильно пахнет алкоголем. Повезем его в наркодиспансер, чтобы провести алкотест», — сказал патрульный инспектор Дмитрий Орлов.

Если таксиста признают виновным, ему грозит до 40 тысяч леев штрафа и лишение прав на пять лет.

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