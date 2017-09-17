В Москве ребенка эвакуировали вертолетом после падения с большой высоты
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Восьмилетнего мальчика эвакуировали санитарным вертолетом Московского авиационного центра (МАЦ) после падения с пятого этажа на
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Восьмилетнего мальчика эвакуировали санитарным вертолетом Московского авиационного центра (МАЦ) после падения с пятого этажа на
«Экипаж санитарного вертолета МАЦ эвакуировал с Перервинского бульвара мальчика восьми лет в одно из лечебных учреждений города. По предварительной информации, а также со слов очевидцев, ребенок упал с пятого этажа», — рассказали в ведомстве.
Как отметили в департаменте, до лечебного учреждения на борту воздушного судна пострадавшего сопровождает авиамедицинская бригада.