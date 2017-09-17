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14:03 (мск), источник: РИА Новости

В Москве ребенка эвакуировали вертолетом после падения с большой высоты

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Восьмилетнего мальчика эвакуировали санитарным вертолетом Московского авиационного центра (МАЦ) после падения с пятого этажа на юго-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности.

«Экипаж санитарного вертолета МАЦ эвакуировал с Перервинского бульвара мальчика восьми лет в одно из лечебных учреждений города. По предварительной информации, а также со слов очевидцев, ребенок упал с пятого этажа», — рассказали в ведомстве.

Как отметили в департаменте, до лечебного учреждения на борту воздушного судна пострадавшего сопровождает авиамедицинская бригада.

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