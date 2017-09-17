В Москве ребенка эвакуировали вертолетом после падения с большой высоты

«Экипаж санитарного вертолета МАЦ эвакуировал с Перервинского бульвара мальчика восьми лет в одно из лечебных учреждений города. По предварительной информации, а также со слов очевидцев, ребенок упал с пятого этажа», — рассказали в ведомстве.