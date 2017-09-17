Бесправник на Passat врезался в машину милиции в Минске

МИНСК, 17 авг — Sputnik. Выясняются обстоятельства ДТП с участием VW Passat и милицейской машины в Минске, сообщили Sputnik в воскресенье в ГАИ Мингорисполкома.

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Инцидент произошел на улице Платонова — произошло столкновение Volkswagen Passat и автомобиля Geely Департамента охраны МВД Беларуси.

Как отметили в ГАИ, незадолго до ДТП водитель «Пассата» не выполнил требование инспектора об остановке и попытался скрыться, после чего, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу, где и произошла авария.

В результате ДТП в подкапотном пространстве VW произошло возгорание, которое ликвидировали прибывшие на место сотрудники МЧС.