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14:26 (мск), источник: Sputnik.by

Бесправник на Passat врезался в машину милиции в Минске

В результате столкновения двух легковых машин возник пожар, который ликвидировали сотрудники МЧС.

МИНСК, 17 авг — Sputnik. Выясняются обстоятельства ДТП с участием VW Passat и милицейской машины в Минске, сообщили Sputnik в воскресенье в ГАИ Мингорисполкома.

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Инцидент произошел на улице Платонова — произошло столкновение Volkswagen Passat и автомобиля Geely Департамента охраны МВД Беларуси.

Как отметили в ГАИ, незадолго до ДТП водитель «Пассата» не выполнил требование инспектора об остановке и попытался скрыться, после чего, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу, где и произошла авария.

В результате ДТП в подкапотном пространстве VW произошло возгорание, которое ликвидировали прибывшие на место сотрудники МЧС.

По информации Госавтоинспекции, пострадали два сотрудника милиции, находившиеся в Geely, они доставлены в госпиталь МВД. Водитель «Фольксвагена» два месяца назад был лишен водительского удостоверения за езду в нетрезвом состоянии, сейчас проверяется его физическое состояние.

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 Бесправник на Passat врезался в машину милиции в Минске
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