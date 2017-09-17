В Мексике убит сотрудник съемочной группы сериала Narcos

При его непосредственном участии, к примеру, снимали начальные сцены фильма «Спектр» с Дэниелом Крейгом, а также «Апокалипсис» Мэла Гибсона. Последнее время Мунос Портал занимался тем, что искал локации для съемок четвертого сезона шоу Narcos («Нарко»), рассказывающего о наркобаронах.

Последний раз мужчину видели направляющимся на своей машине в штат Мехико, он собирался сделать несколько фотографий натуры. Несколько часов спустя его нашли мертвым: с пулевыми ранениями в груди, в собственной машине, на заброшенной дороге в Сан-Бартоло неподалеку от района Идальго, известного своей криминогенной обстановкой. Об этом сообщает издание Deadline.

Представитель прокуратуры штата Мехико заявил, что никаких свидетелей полицейским обнаружить не удалось. В свою очередь, официальное заявление также сделали представители Netflix — телеканала, на котором выходит Narcos.

Мы осведомлены о кончине Карлоса Муноса Портала, уважаемого специалиста по натуре, и выражаем соболезнования его семье. Обстоятельства его смерти остаются невыясненными, уполномоченные лица продолжают расследование. Представители Netflix