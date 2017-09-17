Погибшие под завалами в Астане строители — граждане Узбекистана

Источник: Informburo.kz

Двое погибших и один госпитализированный в результате обрушения на строящемся объекте — граждане Узбекистана, сообщает акимат Астаны.

«По поручению заместителя начальника ДВД Астаны создана следственно-оперативная группа под руководством следователя Шлянова, занимающаяся расследованием. К. Саяхат (заказчик объекта), ТОО “ЭКО-ЖС” (представитель генподрядчика объекта), С. Струминский (авторский надзор), А. Нугманов (начальник участка) доставлены в столичный ДВД для проведения следственных действий. Данный факт зарегистрирован, определён процессуальный прокурор — Айтжанов», — говорится в сообщении акимата.

В Астане 17 сентября около полудня на строящемся объекте произошло обрушение плит перекрытия и стены объекта.