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14:48 (мск), источник: Informburo.kz

Погибшие под завалами в Астане строители — граждане Узбекистана

Генподрядчиком объекта выступает ТОО «ЭКО-ЖС». Для расследования инцидента создана спецгруппа.

Источник: Informburo.kz

Двое погибших и один госпитализированный в результате обрушения на строящемся объекте — граждане Узбекистана, сообщает акимат Астаны.

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«По поручению заместителя начальника ДВД Астаны создана следственно-оперативная группа под руководством следователя Шлянова, занимающаяся расследованием. К. Саяхат (заказчик объекта), ТОО “ЭКО-ЖС” (представитель генподрядчика объекта), С. Струминский (авторский надзор), А. Нугманов (начальник участка) доставлены в столичный ДВД для проведения следственных действий. Данный факт зарегистрирован, определён процессуальный прокурор — Айтжанов», — говорится в сообщении акимата.

В Астане 17 сентября около полудня на строящемся объекте произошло обрушение плит перекрытия и стены объекта.

Тело одного из рабочих извлекли сразу после обрушения, другого с травмами госпитализировали. Тело третьего нашли и извлекли чуть позже.

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