Погибшие под завалами в Астане строители — граждане Узбекистана
Генподрядчиком объекта выступает ТОО «ЭКО-ЖС». Для расследования инцидента создана спецгруппа.
Генподрядчиком объекта выступает ТОО «ЭКО-ЖС». Для расследования инцидента создана спецгруппа.
Двое погибших и один госпитализированный в результате обрушения на строящемся объекте — граждане Узбекистана, сообщает акимат Астаны.
«По поручению заместителя начальника ДВД Астаны создана
В Астане 17 сентября около полудня на строящемся объекте произошло обрушение плит перекрытия и стены объекта.
Тело одного из рабочих извлекли сразу после обрушения, другого с травмами госпитализировали. Тело третьего нашли и извлекли чуть позже.