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18:26 (мск), источник: Publika.md

Дети рассказали о подробностях пожара в одесском лагере

Спасшиеся во время пожара в одесском лагере «Виктория» дети рассказали, как выбирались из горящего здания, а также описали условия жизни в лагере.

Источник: Publika.md

Спасшиеся во время пожара в одесском лагере «Виктория» дети рассказали, как выбирались из горящего здания, а также описали условия жизни в лагере. По их словам, которые передает телеканал RT, жизнь многим спасла вожатая, разбудившая их своими криками.

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Дети выбегали на улицу, не успев ничего взять с собой. Кому-то пришлось прыгать со второго этажа, поскольку по лестнице из-за дыма уже было невозможно пройти. В итоге несколько девочек оказались в больнице с переломами. Что касается условий, то, по словам подростков, в сгоревшем корпусе «вода била током», а «в здании был лишь один огнетушитель».

В ночь на субботу в лагере «Виктория» произошел пожар. В результате происшествия погибли трое детей. Следствие установило, что еще в прошлом году в здании была отключена противопожарная сигнализация. На месте не оказалось также исправных гидрантов.

Возмущенные одесситы собрались в субботу возле здания горсовета и потребовали встречи с мэром города Геннадием Трухановым или его заместителями. Полиция пыталась разогнать их, но безуспешно. Оттеснить людей от здания удалось только после прибытия подкрепления и применения слезоточивого газа. Но люди не стали расходиться, в итоге на Думской площади образовался палаточный городок, передаёт rg.ru.

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