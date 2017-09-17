Дети рассказали о подробностях пожара в одесском лагере
Спасшиеся во время пожара в одесском лагере «Виктория» дети рассказали, как выбирались из горящего здания, а также описали условия жизни в лагере.
Спасшиеся во время пожара в одесском лагере «Виктория» дети рассказали, как выбирались из горящего здания, а также описали условия жизни в лагере.
Спасшиеся во время пожара в одесском лагере «Виктория» дети рассказали, как выбирались из горящего здания, а также описали условия жизни в лагере. По их словам, которые передает телеканал RT, жизнь многим спасла вожатая, разбудившая их своими криками.
Дети выбегали на улицу, не успев ничего взять с собой.
В ночь на субботу в лагере «Виктория» произошел пожар. В результате происшествия погибли трое детей. Следствие установило, что еще в прошлом году в здании была отключена противопожарная сигнализация. На месте не оказалось также исправных гидрантов.
Возмущенные одесситы собрались в субботу возле здания горсовета и потребовали встречи с мэром города Геннадием Трухановым или его заместителями. Полиция пыталась разогнать их, но безуспешно. Оттеснить людей от здания удалось только после прибытия подкрепления и применения слезоточивого газа. Но люди не стали расходиться, в итоге на Думской площади образовался палаточный городок, передаёт rg.ru.