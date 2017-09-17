Дети рассказали о подробностях пожара в одесском лагере

Источник: Publika.md

Спасшиеся во время пожара в одесском лагере «Виктория» дети рассказали, как выбирались из горящего здания, а также описали условия жизни в лагере. По их словам, которые передает телеканал RT, жизнь многим спасла вожатая, разбудившая их своими криками.

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Дети выбегали на улицу, не успев ничего взять с собой. Кому-то пришлось прыгать со второго этажа, поскольку по лестнице из-за дыма уже было невозможно пройти. В итоге несколько девочек оказались в больнице с переломами. Что касается условий, то, по словам подростков, в сгоревшем корпусе «вода била током», а «в здании был лишь один огнетушитель».

В ночь на субботу в лагере «Виктория» произошел пожар. В результате происшествия погибли трое детей. Следствие установило, что еще в прошлом году в здании была отключена противопожарная сигнализация. На месте не оказалось также исправных гидрантов.