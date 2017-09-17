Две жительницы Прикамья погибли в жутком ДТП в Кировской области
Две жительницы Березников (Пермский край) погибли в ДТП с КамАЗом в Кировской области.
Две жительницы Березников (Пермский край) погибли в ДТП с КамАЗом в Кировской области.
Авария произошла накануне, 16 сентября, на 207 километре трассы
По пока неизвестной причине иномарка выехала на «встречку», автомобили столкнулись, съехали в кювет и опрокинулись. Две женщины погибли на месте. Водителя и пассажира BMW с травмами доставили в больницу. Водителя КамАЗа зажало в кабине грузовика. В течение двух часов с применением спецтехники оттуда его извлекали спасатели. После этого мужчину также госпитализировали.
Обстоятельства аварии выясняются. По факту гибели пассажирок иномарки возбудили уголовное дело.