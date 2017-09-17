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18:41 (мск), источник: ЕАН

Две жительницы Прикамья погибли в жутком ДТП в Кировской области

Две жительницы Березников (Пермский край) погибли в ДТП с КамАЗом в Кировской области.

Авария произошла накануне, 16 сентября, на 207 километре трассы Киров-Пермь. Как сообщают «Омутинские вести», BMW X6, в котором ехали водитель и три пассажира, в том числе жительницы Березников, направлялся в сторону Перми. Навстречу ему двигался КамАЗ, груженый досками.

По пока неизвестной причине иномарка выехала на «встречку», автомобили столкнулись, съехали в кювет и опрокинулись. Две женщины погибли на месте. Водителя и пассажира BMW с травмами доставили в больницу. Водителя КамАЗа зажало в кабине грузовика. В течение двух часов с применением спецтехники оттуда его извлекали спасатели. После этого мужчину также госпитализировали.

Обстоятельства аварии выясняются. По факту гибели пассажирок иномарки возбудили уголовное дело.

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