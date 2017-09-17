В Крыму три часа искали «самостоятельную» туристку

По словам спасателей, поиски затянулись из-за того, что женщина дала неправильные координаты о своем месте нахождения. Более того, вопреки советам оставаться на месте, она пыталась самостоятельно передвигаться в горнолесной зоне. Найденную туристку эвакуировали из леса, оказав ей психологическую помощь.