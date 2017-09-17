В Крыму три часа искали «самостоятельную» туристку
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен — РИА Новости (Крым). Три часа понадобилось спасателям, чтобы найти заблудившуюся туристку. 49-летняя жительница Щелкино сбилась с дороги в районе Топловского
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен — РИА Новости (Крым). Три часа понадобилось спасателям, чтобы найти заблудившуюся туристку. 49-летняя жительница Щелкино сбилась с дороги в районе Топловского
По словам спасателей, поиски затянулись
Всего с начала года, сотрудники «Крым —СПАСа» провели 195