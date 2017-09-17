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14:28 (мск), источник: РИА Крым

В Крыму три часа искали «самостоятельную» туристку

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен — РИА Новости (Крым). Три часа понадобилось спасателям, чтобы найти заблудившуюся туристку. 49-летняя жительница Щелкино сбилась с дороги в районе Топловского Свято-Троице-Параскевиевского женского монастыря в субботу, сообщает пресс-служба МЧС Крыма.

Источник: РИА "Новости"

По словам спасателей, поиски затянулись из-за того, что женщина дала неправильные координаты о своем месте нахождения. Более того, вопреки советам оставаться на месте, она пыталась самостоятельно передвигаться в горнолесной зоне. Найденную туристку эвакуировали из леса, оказав ей психологическую помощь.

Всего с начала года, сотрудники «Крым —СПАСа» провели 195 поисково-спасательных операций, в результате которых удалось спасти 293 пострадавших.

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