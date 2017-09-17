В Москве задержали активистов с плакатами «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»

Мужчины проводили одиночные пикеты в знак солидарности с бастующими французскими рабочими.

Активисты, которых зовут Денис Орлов и Вадим Воронцов, держали плакаты с лозунгами «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» и «Дело Парижской коммуны живет».

У задержанных забрали паспорта. Сначала их повезли в здание генерального консульства Франции, после чего доставили в ОВД «Якиманка».