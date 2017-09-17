В Москве задержали активистов с плакатами «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»
В Москве у посольства Франции задержали двух активистов Революционной рабочей партии. Об этом в воскресенье, 17 сентября, сообщает «ОВД-Инфо».
В Москве у посольства Франции задержали двух активистов Революционной рабочей партии. Об этом в воскресенье, 17 сентября, сообщает «ОВД-Инфо».
Мужчины проводили одиночные пикеты в знак солидарности с бастующими французскими рабочими.
У задержанных забрали паспорта. Сначала их повезли в здание генерального консульства Франции, после чего доставили в ОВД «Якиманка».
Ранее в сентябре полиция в ходе одиночного пикета у здания Госдумы в Москве задержала координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова. Акция проводилась с требованием проведения широкой амнистии к 100-летию революции. Через несколько часов его отпустили из ОВД без составления протокола.