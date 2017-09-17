Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Французское СМИ: Саакашвили отправлен США поджечь войну с Россией
Вредные примеси из татуировок путешествуют по всему телу
«Я президент мира»: Порошенко сделал заявление на встрече в Киеве
В ЛНР отреагировали на отказ от гуманитарной поддержки Донбасса
Умерла экс-солистка группы «Банд'Эрос» Родика Змихновская
Что общего у биткоинов и тюльпанов?Русская служба Би-би-си попыталась разобраться, какое будущее ожидает криптовалюту в России и в мире
Эксперт: Польша хочет отобрать Львов у Украины
Россия и Китай «оскорбили» США в ООН - СМИ
5 самых крутых машин автосалона во Франкфурте
Новый Mack: грузовик, который станет классикой
Эксперт: Саакашвили поставил на место беспомощного Порошенко
Военную технику Украины увидели на границе Крыма
Умерла экс-солистка группы «Банд'Эрос» Родика Змихновская
В ЛНР ответили на ввод миротворцев в Донбасс
"Моей вины нет": Безрукова не захотела говорить о гибели сына
Военную технику Украины увидели на границе Крыма
В посольстве РФ не приняли извинения за оскорбление Путина
Женщина нашла в квартире тайник времен Николая II
Фоторепортажи
8В Индии простились с Ганешей
10Лучшие снимки Cassini
15:10 (мск), источник: Lenta.Ru

В Москве задержали активистов с плакатами «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»

В Москве у посольства Франции задержали двух активистов Революционной рабочей партии. Об этом в воскресенье, 17 сентября, сообщает «ОВД-Инфо».

Мужчины проводили одиночные пикеты в знак солидарности с бастующими французскими рабочими.

Активисты, которых зовут Денис Орлов и Вадим Воронцов, держали плакаты с лозунгами «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» и «Дело Парижской коммуны живет».

У задержанных забрали паспорта. Сначала их повезли в здание генерального консульства Франции, после чего доставили в ОВД «Якиманка».

Ранее в сентябре полиция в ходе одиночного пикета у здания Госдумы в Москве задержала координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова. Акция проводилась с требованием проведения широкой амнистии к 100-летию революции. Через несколько часов его отпустили из ОВД без составления протокола.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Медведев: Россияне работают хуже всех
Российскую экономику не спасут даже овощи
Минобороны ответило на обвинения в ударе по сирийской оппозиции
Власти ДНР запретили ввозить украинское сало
Экс-глава НАТО назвал условие получения РФ «пряника» по санкциям
«Спартак» в большинстве упустил победу в матче с «Тосно»
В Киеве сообщили о падении в Донбассе «российского беспилотника»
Сурдопереводчик рассказал о «пицце» и «монстрах» вместо «Ирмы»
Меркель рассказала о кухне и главной проблеме в речах политиков
Спорт
«Гена выиграл, но это уже не спорт, а чистый бизнес» Геннадий Головкин завершил вничью бой против мексиканца Сауля Альвареса в Лас-Вегасе. Принятое судьями решение многим показалось спорным
Авто
Новый дорогой «кореец»: дизайн рисовал автор Bentley Bentayga Новый корейский премиум-седан создан, чтобы потеснить таких грандов, как Audi A4, BMW 3-й серии и Mercedes- C-класса
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
Валерия с дочерью на съемках нового телешоу: первые фото Певицы приняли участие в телепроекте «Угадай мой возраст»
Недвижимость
Верховный суд сообщил, как стать владельцем чужого жилья
Лифты в многоэтажках заменят в кредит
Власти назвали себестоимость жилья для реновации
В Москве дорожает аренда квартир
Леди
Пусть видит: можно ли выщипывать брови в присутствии бойфренда На лице маска из огурцов, волосы накручены на бигуди – в обществе принято считать, что нормальные женщины перед мужчинами в таком виде не показываются. Или все-таки да?
Дети
Вера Брежнева готовится снова стать мамой Про свою мечту звезда рассказала журналистам в Сочи, во время конкурса «Новая волна».
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь