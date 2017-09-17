В екатеринбургском Кольцово сгорело кафе
В екатеринбургском районе Кольцово сгорело двухэтажное кафе «Волшебный», расположенное на улице Реактивная.
В екатеринбургском районе Кольцово сгорело двухэтажное кафе «Волшебный», расположенное на улице Реактивная.
Площадь пожара составила 100 квадратных метров, сообщает региональное ГУ МЧС. Информация о пожаре поступила сегодня в 11:26.
На тушение выезжали 7 единиц техники и 22 человека личного состава МЧС. К 12:27 открытое горение было ликвидировано. Проливку и разбор сгоревших конструкций пожарные завершили к 14:02.
Известно, что огонь повредил чердачное перекрытие и внутренние перегородки первого этажа кафе. О пострадавших и причине пожара пока не сообщается.