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17:52 (мск), источник: ЕАН

В екатеринбургском Кольцово сгорело кафе

В екатеринбургском районе Кольцово сгорело двухэтажное кафе «Волшебный», расположенное на улице Реактивная.

Площадь пожара составила 100 квадратных метров, сообщает региональное ГУ МЧС. Информация о пожаре поступила сегодня в 11:26.

На тушение выезжали 7 единиц техники и 22 человека личного состава МЧС. К 12:27 открытое горение было ликвидировано. Проливку и разбор сгоревших конструкций пожарные завершили к 14:02.

Известно, что огонь повредил чердачное перекрытие и внутренние перегородки первого этажа кафе. О пострадавших и причине пожара пока не сообщается.

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