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17:50 (мск), источник: Sputnik.md

Страшный пожар в Яловенах: как устраняли возгорание

В Службе гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций рассказали Sputnik Молдова о причинах возгорания.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 17 сен — Sputnik. Пожарные оперативно ликвидировали очаг возгорания неподалеку от села Сочитены Яловенского района, сообщила в воскресенье Sputnik Молдова глава пресс-центра Службы гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций МВД РМ Лилиана Пушкашу.

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В воскресенье очевидцы прислали в редакцию Sputnik видео, на котором запечатлен сильный пожар в лесной зоне неподалеку от Яловен.

«Пожарные были подняты по тревоге в 11:35. Из предварительных данных стало ясно, что огнем охвачена большая площадь растительности. Огонь тушили три пожарных расчёта. Пожар ликвидировали оперативно», — отметила Пушкашу.

Она добавила, что в результате происшествия никто не пострадал. Виновники возгорания устанавливаются.

СГЧЗ призывает граждан быть внимательными, соблюдать правила пожарной безопасности, не поджигать сухую растительность в парковых, лесных и других зеленых зонах, так как из-за высокой температуры воздуха увеличивается риск пожаров.

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