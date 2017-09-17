Страшный пожар в Яловенах: как устраняли возгорание

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 17 сен — Sputnik. Пожарные оперативно ликвидировали очаг возгорания неподалеку от села Сочитены Яловенского района, сообщила в воскресенье Sputnik Молдова глава пресс-центра Службы гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций МВД РМ Лилиана Пушкашу.

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В воскресенье очевидцы прислали в редакцию Sputnik видео, на котором запечатлен сильный пожар в лесной зоне неподалеку от Яловен.

«Пожарные были подняты по тревоге в 11:35. Из предварительных данных стало ясно, что огнем охвачена большая площадь растительности. Огонь тушили три пожарных расчёта. Пожар ликвидировали оперативно», — отметила Пушкашу.

Она добавила, что в результате происшествия никто не пострадал. Виновники возгорания устанавливаются.