Страшный пожар в Яловенах: как устраняли возгорание
В Службе гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций рассказали Sputnik Молдова о причинах возгорания.
В Службе гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций рассказали Sputnik Молдова о причинах возгорания.
КИШИНЕВ, 17 сен — Sputnik. Пожарные оперативно ликвидировали очаг возгорания неподалеку от села Сочитены Яловенского района, сообщила в воскресенье Sputnik Молдова глава
В воскресенье очевидцы прислали в редакцию Sputnik видео, на котором запечатлен сильный пожар в лесной зоне неподалеку от Яловен.
«Пожарные были подняты по тревоге в 11:35. Из предварительных данных стало ясно, что огнем охвачена большая площадь растительности. Огонь тушили три пожарных расчёта. Пожар ликвидировали оперативно», — отметила Пушкашу.
Она добавила, что в результате происшествия никто не пострадал. Виновники возгорания устанавливаются.
СГЧЗ призывает граждан быть внимательными, соблюдать правила пожарной безопасности, не поджигать сухую растительность в парковых, лесных и других зеленых зонах, так как