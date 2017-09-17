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17:50 (мск), источник: PROUFU.ru

«Это было очень страшно»: в Башкирии в ДТП пострадали танцовщицы «Шадэ», одна в коме

На днях в Башкирии случилась страшная авария, в которой пострадали девушки из танцевального коллектива «Шадэ» из города Салават.

Танцовщицы отправлялись на выступление.

Известно, что ДТП произошло на трассе «Уфа-Оренбург» между автомобилями КамАЗ и Ford. За рулем автомобиля Ford находилась художественный руководитель Зульфия Исмагилова. В результате пострадали 6 человек. Все девушки с разными травмами в настоящее время находятся в больнице, одна из них Валерия Соколова в искуственной коме после серьезной операции.

Как рассказала корреспонденту ProUfu.ru художественный руководитель коллектива Зульфия Исмагилова, все танцовщицы сейчас находятся в больнице. Она и две девушки в одной палате, Валерия Соколова в реанимации. Еще одной ученице Зульфии Исмагиловой Элине Бикинеевой после перелома челюсти предстоит операция.

— Это было так страшно, что даже не хочется вспоминать. Мы тут все в одной палате. У меня лично все болит, но я благодарю Бога, что мы живы, — поделилась Зульфия Исмагилова.

В дальнейшем девушкам предстоит лечение, реабилитация и восстановление, только после этого коллектив сможет продолжить концертную деятельность. О состоянии водителя КамАЗа и его пассажира ничего неизвестно. Есть информация, что они также госпитализированы.

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