«Это было очень страшно»: в Башкирии в ДТП пострадали танцовщицы «Шадэ», одна в коме

Танцовщицы отправлялись на выступление. Известно, что ДТП произошло на трассе «Уфа-Оренбург» между автомобилями КамАЗ и Ford. За рулем автомобиля Ford находилась художественный руководитель Зульфия Исмагилова. В результате пострадали 6 человек. Все девушки с разными травмами в настоящее время находятся в больнице, одна из них Валерия Соколова в искуственной коме после серьезной операции.

Как рассказала корреспонденту ProUfu.ru художественный руководитель коллектива Зульфия Исмагилова, все танцовщицы сейчас находятся в больнице. Она и две девушки в одной палате, Валерия Соколова в реанимации. Еще одной ученице Зульфии Исмагиловой Элине Бикинеевой после перелома челюсти предстоит операция.



— Это было так страшно, что даже не хочется вспоминать. Мы тут все в одной палате. У меня лично все болит, но я благодарю Бога, что мы живы, — поделилась Зульфия Исмагилова.