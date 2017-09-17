ГАИ о ДТП на Платонова: водитель соврал инспекторам о своем гражданстве

Источник: Sputnik.by

В Минске легковой автомобиль на российских номерах попал в ДТП, столкнувшись с машиной Департамента охраны. Произошло это сегодня, 17 сентября, в районе пересечения улиц Платонова и Чапаева. Погоня за Volkswagen началась еще на улице Якуба Коласа, в районе улицы Дорошевича — водитель не отреагировал на требование инспекторов об остановке.

Читайте также Водитель на «Кадиллаке» повредил семь машин в Минске

«На улице Платонова, 1б не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Департамента охраны МВД. Произошло возгорание», — рассказал Зараник.

В результате оперативной проверки выяснилось, что за рулем находился гражданин Беларуси, лишенный водительского удостоверения за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Водитель пытался ввести в заблуждение сотрудников ГАИ, выдавая себя за гражданина России. В данный момент проводится проверка его физического состояния. По предварительной информации, водитель был нетрезв.