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19:21 (мск), источник: Sputnik.by

ГАИ о ДТП на Платонова: водитель соврал инспекторам о своем гражданстве

Начальник отдела агитации и пропаганды ГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергей Зараник рассказал радио Sputnik Беларусь подробности дорожно-транспортного инцидента в центре Минска.

Источник: Sputnik.by

В Минске легковой автомобиль на российских номерах попал в ДТП, столкнувшись с машиной Департамента охраны. Произошло это сегодня, 17 сентября, в районе пересечения улиц Платонова и Чапаева. Погоня за Volkswagen началась еще на улице Якуба Коласа, в районе улицы Дорошевича — водитель не отреагировал на требование инспекторов об остановке.

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«На улице Платонова, 1б не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Департамента охраны МВД. Произошло возгорание», — рассказал Зараник.

В результате оперативной проверки выяснилось, что за рулем находился гражданин Беларуси, лишенный водительского удостоверения за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Водитель пытался ввести в заблуждение сотрудников ГАИ, выдавая себя за гражданина России. В данный момент проводится проверка его физического состояния. По предварительной информации, водитель был нетрезв.

Два сотрудника Департамента охраны МВД пострадали в результате столкновения. Они доставлены в госпиталь МВД с легкими телесными повреждениями.

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