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17:12 (мск), источник: Lenta.Ru

На аттракционе «Погребенные заживо» в Гонконге нашли труп 21-летнего мужчины

Парк развлечений Ocean Park в Гонконге закрыл для посещения аттракцион «Погребенные заживо» после того, как на его территории скончался мужчина. Об этом сообщает South China Morning Post.

Источник: AP 2017

21-летнего посетителя по фамилии Чун обнаружили без признаков жизни в «комнате страха» через пять минут после того, как он вошел в помещение. Врачи больницы Ruttonjee Hospital констатировали смерть.

Установлено, что Чун был другом одного из сотрудников дочерней компании фирмы Swire Group, группа работников которой организовала визит в парк развлечений в субботу.

Отмечается, что труп мужчины был найден за кулисами аттракциона, куда, как полагают представители Ocean Park, Чун зашел по ошибке.

Это первый летальный случай на аттракционе с 2001 года.

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