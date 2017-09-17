На аттракционе «Погребенные заживо» в Гонконге нашли труп 21-летнего мужчины

Источник: AP 2017

21-летнего посетителя по фамилии Чун обнаружили без признаков жизни в «комнате страха» через пять минут после того, как он вошел в помещение. Врачи больницы Ruttonjee Hospital констатировали смерть.

Установлено, что Чун был другом одного из сотрудников дочерней компании фирмы Swire Group, группа работников которой организовала визит в парк развлечений в субботу.

Отмечается, что труп мужчины был найден за кулисами аттракциона, куда, как полагают представители Ocean Park, Чун зашел по ошибке.