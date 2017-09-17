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18:56 (мск), источник: БЕЛТА

Водитель на «Кадиллаке» повредил семь машин в Минске

Мужчину до прибытия правоохранителей задержали очевидцы.

Источник: БЕЛТА

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель на Cadillac Escalade повредил семь машин в Минске, сообщила БЕЛТА старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ РУВД Фрунзенского района Алена Волчек.

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Инцидент произошел сегодня около 16.20 у дома № 56 на ул. Матусевича.

Водитель за рулем Cadillac Escalade с российскими номерами врезался во дворе в семь припаркованных авто. Пострадавших нет, — рассказала Алена Волчек. — По предварительной информации, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. ГАИ проводит проверку по данному факту".

Алена Волчек отметила, что мужчину до прибытия правоохранителей задержали очевидцы.

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