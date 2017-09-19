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16:42 (мск), источник: Lenta.Ru

Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги

Половой орган жителя Германии застрял в отверстии блина для штанги. Об этом в Facebook написали пожарные города Вормс.

Спасателей вызвали в больницу, куда за помощью обратился пострадавший. Отмечается, что операция по высвобождению пениса с помощью режущих инструментов продолжалась около трех часов.

Диск для штанги весил два с половиной килограмма.

Пожарные также опубликовали фотографию разбитого блина. «Пожалуйста, не повторяйте подобные действия!» — написали они.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее в сентябре сообщалось, что поклонник американской актрисы и певицы Селены Гомес попытался подарить ей букет фаллической формы.

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