В центре Уфы прямо на дороге обвалился грунт

Опасная для любого водителя яма возникла на обочине проезжей части, рядом с домом № 26 по улице Бессонова. Уфимцам стоит проявить особую осторожность при движении со стороны проспекта Октября, яму можно увидеть после пересечения с улицами Комсомольской и Заводской.

— В этом году обвалом уже никого не удивишь, — пишет в социальных сетях еще один водитель. И от истины он далеко не ушел. За последние несколько месяцев в столице Башкирии произошло сразу несколько обвалов. А в ноябре 2016 года под землю ушла «Лада Калина».