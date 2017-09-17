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18:39 (мск), источник: Комсомольская правда

В центре Уфы прямо на дороге обвалился грунт

Неприятный сюрприз ждет водителей на улице Бессонова.

Очередной обвал зафиксировали сегодня, 17 сентября, на улице Бессонова в Уфе. Большую яму на асфальте заметили водители. Фотографию дыры опубликовали подписчики сообщества «БашДТП».

Опасная для любого водителя яма возникла на обочине проезжей части, рядом с домом № 26 по улице Бессонова. Уфимцам стоит проявить особую осторожность при движении со стороны проспекта Октября, яму можно увидеть после пересечения с улицами Комсомольской и Заводской.

Забавно, что на месте ямы кто-то водрузил непонятную конструкцию, чем-то напоминающую красный цветок.

Во время загрузки произошла ошибка.

— Цветок, видимо, вставили дорожники, — шутят комментаторы.

— В этом году обвалом уже никого не удивишь, — пишет в социальных сетях еще один водитель. И от истины он далеко не ушел. За последние несколько месяцев в столице Башкирии произошло сразу несколько обвалов. А в ноябре 2016 года под землю ушла «Лада Калина».

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