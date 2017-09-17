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19:38 (мск), источник: БЕЛТА

Граждан Беларуси среди пострадавших в ДТП в Анталье нет — посольство

Как сообщалось, авария случилась сегодня в уезде Кумлуджа турецкой провинции Анталья.

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Граждан Беларуси среди пострадавших в ДТП с автобусом в Анталье нет. Об этом в своем твиттер-аккаунте проинформировало посольство Беларуси в Турции, сообщает БЕЛТА.

«По имеющейся на данный момент информации, граждан Беларуси среди пострадавших в ДТП на трассе в провинции Анталья нет», — говорится в сообщении.

Автобус с туристами перевернулся в Антальи, есть погибшиеНа месте ДТП работали медики и сотрудники полиции.

Как сообщалось, авария случилась сегодня в уезде Кумлуджа турецкой провинции Анталья. Автобус с 27 туристами съехал в кювет и перевернулся. В результате ДТП погибли по меньшей мере два человека.

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