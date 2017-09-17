Граждан Беларуси среди пострадавших в ДТП в Анталье нет — посольство
Как сообщалось, авария случилась сегодня в уезде Кумлуджа турецкой провинции Анталья.
Как сообщалось, авария случилась сегодня в уезде Кумлуджа турецкой провинции Анталья.
17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Граждан Беларуси среди пострадавших в ДТП с автобусом в Анталье нет. Об этом в своем
«По имеющейся на данный момент информации, граждан Беларуси среди пострадавших в ДТП на трассе в провинции Анталья нет», — говорится в сообщении.
Автобус с туристами перевернулся в Антальи, есть погибшиеНа месте ДТП работали медики и сотрудники полиции.
Как сообщалось, авария случилась сегодня в уезде Кумлуджа турецкой провинции Анталья. Автобус с 27 туристами съехал в кювет и перевернулся. В результате ДТП погибли по меньшей мере два человека.