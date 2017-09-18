В Новошахтинске обокрали завод

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по РО, завод, который обокрали, длительное время не работал, чем и воспользовался бывший его сотрудник, работавший там несколько лет назад. Мужчина залез через окно на территорию склада, похитил оттуда паллетоупаковочный станок, после чего скрылся. Общая сумма ущерба составила более 65 тысяч рублей.