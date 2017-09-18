В Новошахтинске обокрали завод
Житель Ростовской области задержан по подозрению в краже заводского имущества. Инцидент произошел в городе Новошахтинске в минувшую субботу.
Житель Ростовской области задержан по подозрению в краже заводского имущества. Инцидент произошел в городе Новошахтинске в минувшую субботу.
Как рассказали в
При задержании 30-летнего местного жителя выяснилось, что ранее он уже был судим за аналогичное преступление. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Кража».