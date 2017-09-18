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12:21 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

В Новошахтинске обокрали завод

Житель Ростовской области задержан по подозрению в краже заводского имущества. Инцидент произошел в городе Новошахтинске в минувшую субботу.

Источник: Аргументы и факты

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по РО, завод, который обокрали, длительное время не работал, чем и воспользовался бывший его сотрудник, работавший там несколько лет назад. Мужчина залез через окно на территорию склада, похитил оттуда паллетоупаковочный станок, после чего скрылся. Общая сумма ущерба составила более 65 тысяч рублей.

При задержании 30-летнего местного жителя выяснилось, что ранее он уже был судим за аналогичное преступление. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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