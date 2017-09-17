Торговый центр «Хорошо!» на севере-западе Москвы эвакуировали из-за угрозы взрыва

«Поступило сообщение об угрозе взрыва в торговом центре “Хорошо!” по адресу: Хорошевское шоссе, дом 27. Посетители торгового центра эвакуированы», — сказал собеседник агентства.

Волна ложных сообщений о минировании зданий, в основном школ, вокзалов, аэропортов и торговых центров, началась в российских городах с 11 сентября. Так, 13 сентября такие звонки поступили на 100 объектах только в Москве. Правоохранительные органы установили, что это спланированная акция, устроенная группой лиц, сообщили источники ТАСС.