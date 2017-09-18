Вечером в Воронеже на улице Сомовская полыхал жилой дом, есть пострадавший
В его тушении принимали участие шесть спасателей.
В его тушении принимали участие шесть спасателей.
В 19:20 воскресенья, 17 сентября 2017 года, на пульт МЧС сообщили, что на улице Сомовская, которая находится в Железнодорожном районе Воронежа, происходит пожар. Горел жилой дом.
«В тушении возгорания принимали участие шесть человек и две единицы техники», — рассказали в МЧС.
С огнем удалось справиться в 19:57. Огонь повредил строение на площади в 50 квадратных метров. По данным спасателей, имеется пострадавший.