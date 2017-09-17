Суд Петербурга арестовал полицейских по делу о превышении полномочий и пытках задержанных
Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU — Два бывших сотрудника полиции
Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU — Два бывших сотрудника полиции
«Материалы в отношении шестерых подозреваемых поступили в Невский районный суд. Пятерым из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сказал сотрудник
Как отметили в
Вину фигуранты не признают.
Подозреваемыми по уголовному делу являются Артем Морозов и Андрей Барашков — бывшие заместитель начальника и оперуполномоченный уголовного розыска 70 отдела полиции УМВД России по Невскому району, а также оперуполномоченные уголовного розыска данного отдела полиции Сергей Котенко, Кирилл Бородич, Александр Ипатов и исполняющий обязанности заместителя начальника отдела полиции Михаил Антоненко.
По версии следствия, Антоненко, Бородич, Котенко и Морозов в апреле 2017 года задержали и избили местного жителя по подозрению в торговле наркотиками. Затем его доставили в отделение и продолжили избивать, применяя электрошокер и дубинки, а также прижигали ноздри сигаретой. Позже они сфальсифицировали документы, по которым против него было возбуждено уголовное дело.
При этом Барашков облил горячей водой спину потерпевшего, не давая снять одежду. Не добившись нужных им показаний, подозреваемые отпустили мужчину.