Суд Петербурга арестовал полицейских по делу о превышении полномочий и пытках задержанных

«Материалы в отношении шестерых подозреваемых поступили в Невский районный суд. Пятерым из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сказал сотрудник пресс-службы.

Как отметили в пресс-службе, меру пресечения для шестого фигуранта, Кирилла Бородича, изберут в понедельник.

Вину фигуранты не признают.

Подозреваемыми по уголовному делу являются Артем Морозов и Андрей Барашков — бывшие заместитель начальника и оперуполномоченный уголовного розыска 70 отдела полиции УМВД России по Невскому району, а также оперуполномоченные уголовного розыска данного отдела полиции Сергей Котенко, Кирилл Бородич, Александр Ипатов и исполняющий обязанности заместителя начальника отдела полиции Михаил Антоненко.

По версии следствия, Антоненко, Бородич, Котенко и Морозов в апреле 2017 года задержали и избили местного жителя по подозрению в торговле наркотиками. Затем его доставили в отделение и продолжили избивать, применяя электрошокер и дубинки, а также прижигали ноздри сигаретой. Позже они сфальсифицировали документы, по которым против него было возбуждено уголовное дело.

Пресс-служба Главного следственного управления СКР по Петербургу также сообщала, что в мае 2017 года Морозов, Котенко и Ипатов зашли в букмекерскую контору, где повредили имущество и паспорта находившихся там людей. Они задержали охранника конторы и доставили в отдел полиции, где потребовали дать показания о якобы скупке им имущества, добытого преступным путем.