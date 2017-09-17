Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: появилась реакция Совета Европы на отказ России платить
Вредные примеси из татуировок путешествуют по всему телу
США ответили на сообщение о «катастрофе российского Су-27»
Америке предложили купить Россию
СМИ: на борту рейса из Крыма в Москву произошел конфликт
Что общего у биткоинов и тюльпанов?Русская служба Би-би-си попыталась разобраться, какое будущее ожидает криптовалюту в России и в мире
США пророчат дефолт: "убийца" доллара уже идет по миру - СМИ
СМИ: почему США отказались отвоевать Крым Украине
Новый Mack: грузовик, который станет классикой
В Омске яму на дороге заделали картошкой (фото)
В Раде заявили о готовящемся штурме резиденции Порошенко
СМИ: США в страхе перед космическим Перл-Харбором
Умерла экс-солистка группы «Банд'Эрос» Родика Змихновская
В ЛНР ответили на ввод миротворцев в Донбасс
"Моей вины нет": Безрукова не захотела говорить о гибели сына
Военную технику Украины увидели на границе Крыма
В посольстве РФ не приняли извинения за оскорбление Путина
Женщина нашла в квартире тайник времен Николая II
Фоторепортажи
10Лучшие снимки Cassini
8Салют водородной бомбе
21:54 (мск), источник: Интерфакс

Суд Петербурга арестовал полицейских по делу о превышении полномочий и пытках задержанных

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU — Два бывших сотрудника полиции Санкт-Петербурга и трое действующих полицейских арестованы по делу о превышении полномочий и избиении задержанных, сообщили «Интерфаксу» в объединенной пресс-службе судов Петербурга в воскресенье.

«Материалы в отношении шестерых подозреваемых поступили в Невский районный суд. Пятерым из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сказал сотрудник пресс-службы.

Как отметили в пресс-службе, меру пресечения для шестого фигуранта, Кирилла Бородича, изберут в понедельник.

Вину фигуранты не признают.

Подозреваемыми по уголовному делу являются Артем Морозов и Андрей Барашков — бывшие заместитель начальника и оперуполномоченный уголовного розыска 70 отдела полиции УМВД России по Невскому району, а также оперуполномоченные уголовного розыска данного отдела полиции Сергей Котенко, Кирилл Бородич, Александр Ипатов и исполняющий обязанности заместителя начальника отдела полиции Михаил Антоненко.

По версии следствия, Антоненко, Бородич, Котенко и Морозов в апреле 2017 года задержали и избили местного жителя по подозрению в торговле наркотиками. Затем его доставили в отделение и продолжили избивать, применяя электрошокер и дубинки, а также прижигали ноздри сигаретой. Позже они сфальсифицировали документы, по которым против него было возбуждено уголовное дело.

Пресс-служба Главного следственного управления СКР по Петербургу также сообщала, что в мае 2017 года Морозов, Котенко и Ипатов зашли в букмекерскую контору, где повредили имущество и паспорта находившихся там людей. Они задержали охранника конторы и доставили в отдел полиции, где потребовали дать показания о якобы скупке им имущества, добытого преступным путем.

При этом Барашков облил горячей водой спину потерпевшего, не давая снять одежду. Не добившись нужных им показаний, подозреваемые отпустили мужчину.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Минобороны ответило на обвинения в ударе по сирийской оппозиции
США назвали ситуацию с КНДР «исчерпанной для ООН»
Сборная России проиграла в матче за бронзу Евробаскета
Оплату больничного могут изменить из-за отказа от вакцинации
Саакашвили пообещал не устраивать новую революцию на Украине
Ryanair отменяет рейсы из-за ошибки с отпусками пилотов
Умерла заслуженная артистка России Валентина Строганова
Спорт
Без медалей, но с надеждой. Россия заняла 4-е место на ЧЕ Сборная России вернулась в игру с «-17», но всё же уступила испанцам в «бронзовом» матче
Авто
Новый дорогой «кореец»: дизайн рисовал автор Bentley Bentayga Новый корейский премиум-седан создан, чтобы потеснить таких грандов, как Audi A4, BMW 3-й серии и Mercedes- C-класса
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
Валерия с дочерью на съемках нового телешоу: первые фото Певицы приняли участие в телепроекте «Угадай мой возраст»
Недвижимость
В Петербурге квартиру экс-депутата сдают за 1 млн рублей
За раздельный сбор мусора дадут скидку на ЖКУ
Лифты в многоэтажках заменят в кредит
8 вещей, которые нужно сделать после ремонта
Леди
Как одеться в масс-маркете и выглядеть на миллион Можно ли отправиться в недорогой магазин и выйти из него с покупками, которые ничуть не уступают дорогим дизайнерским вещам?
Дети
Вера Брежнева готовится снова стать мамой Про свою мечту звезда рассказала журналистам в Сочи, во время конкурса «Новая волна».
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь