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23:24 (мск), источник: РИА Новости

В Москве эвакуируют IKEA-Химки, ТЦ «Мега-Теплый Стан» и «Океания»

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Эвакуация из-за звонков об угрозе «минирования» проводится в воскресенье вечером в ТЦ «Мега-Теплый Стан» и «Океания», а также из магазина IKEA в Химках, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

Источник: РИА "Новости"

Ранее в воскресенье вечером сообщалось об эвакуации из-за звонков об угрозах взрыва из ТЦ «Охотный ряд», «Хорошо» и «РИО».

«Анонимные звонки об угрозе взрыва: ЗАО, Кутузовский проспект, дом 57, ТЦ “Океания”; ТиНАО, Калужское шоссе, 21-й километр, ТЦ “Мега”», — сказал собеседник агентства, отметив, что эвакуация также проводится в магазине IKEA, расположенном в Химках.

По его словам, службы города уже прибыли на места вызовов, проводится эвакуация.

Во время загрузки произошла ошибка.

Волна анонимных звонков о «минировании» различных административных и торговых зданий продолжается в России уже больше недели. Силовики обследуют все объекты, угроза взрывов ни разу не подтвердилась.

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