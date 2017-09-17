В Москве эвакуируют IKEA-Химки, ТЦ «Мега-Теплый Стан» и «Океания»
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Эвакуация
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Эвакуация
Ранее в воскресенье вечером сообщалось об эвакуации
«Анонимные звонки об угрозе взрыва: ЗАО, Кутузовский проспект, дом 57, ТЦ “Океания”; ТиНАО, Калужское шоссе, 21-й километр, ТЦ “Мега”», — сказал собеседник агентства, отметив, что эвакуация также проводится в магазине IKEA, расположенном в Химках.
По его словам, службы города уже прибыли на места вызовов, проводится эвакуация.
Волна анонимных звонков о «минировании» различных административных и торговых зданий продолжается в России уже больше недели. Силовики обследуют все объекты, угроза взрывов ни разу не подтвердилась.