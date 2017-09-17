В Москве за час поступили звонки о «минировании» девяти крупных ТЦ

Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах города.

«Были эвакуированы ТЦ “Охотный ряд”, ТЦ “Океания”, ТЦ “Хорошо”, “Икеа Химки”, торговый центр в районе Беговой, а также торговый комплекс на юго-западе Москвы, в котором расположены “МЕГА — Теплый стан”, Ашан и ИКЕА», — сказал собеседник агентства.

Все сообщения сейчас проверяются, в трех торговых центрах проверка уже завершена, угрозы не подтвердились. «В остальных [объектах] продолжают работать кинологи и оперативные службы», — уточнил источник.