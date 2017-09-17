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17 сентября, источник: ТАСС

В Москве за час поступили звонки о «минировании» девяти крупных ТЦ

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Около семи тыс. человек эвакуировали в Москве из крупных торговых центров вечером в воскресенье в связи со звонками неизвестных, угрожавших произвести взрыв.

Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах города.

«Были эвакуированы ТЦ “Охотный ряд”, ТЦ “Океания”, ТЦ “Хорошо”, “Икеа Химки”, торговый центр в районе Беговой, а также торговый комплекс на юго-западе Москвы, в котором расположены “МЕГА — Теплый стан”, Ашан и ИКЕА», — сказал собеседник агентства.

Все сообщения сейчас проверяются, в трех торговых центрах проверка уже завершена, угрозы не подтвердились. «В остальных [объектах] продолжают работать кинологи и оперативные службы», — уточнил источник.

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