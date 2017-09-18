«Погребенные заживо»: в Китае парень умер на аттракционе в парке развлечений

ЧП случилось накануне. 21-летний парень по фамилии Ченг вошел в «дом с приведениями» и через пять минут потерял там сознание. Такова версия главы парка Маттиаса Ли Син-Чунга. А еще один представитель парка Эва А-Юнг рассказал СМИ, что молодой человек случайно оказался в помещении, предназначенном только для сотрудников парка.