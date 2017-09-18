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07:15 (мск), источник: БЕЛТА

«Погребенные заживо»: в Китае парень умер на аттракционе в парке развлечений

В Гонконге временно закрыт аттракцион «Погребенные заживо» в парке развлечений Ocean Park из-за смерти посетителя. Такую информацию сообщают местные СМИ.

ЧП случилось накануне. 21-летний парень по фамилии Ченг вошел в «дом с приведениями» и через пять минут потерял там сознание. Такова версия главы парка Маттиаса Ли Син-Чунга. А еще один представитель парка Эва А-Юнг рассказал СМИ, что молодой человек случайно оказался в помещении, предназначенном только для сотрудников парка.

Известно, что погибший находился в парке на корпоративном мероприятии.

Истинную причину смерти установит полиция, которая проводит расследование.

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