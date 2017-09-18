«Погребенные заживо»: в Китае парень умер на аттракционе в парке развлечений
В Гонконге временно закрыт аттракцион «Погребенные заживо» в парке развлечений Ocean Park
В Гонконге временно закрыт аттракцион «Погребенные заживо» в парке развлечений Ocean Park
ЧП случилось накануне. 21-летний парень по фамилии Ченг вошел в «дом с приведениями» и через пять минут потерял там сознание. Такова версия главы парка Маттиаса Ли
Известно, что погибший находился в парке на корпоративном мероприятии.
Истинную причину смерти установит полиция, которая проводит расследование.