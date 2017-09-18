Тропический шторм «Мария» в Атлантическом океане усилился до урагана
Тропический шторм «Мария» усилился до урагана, сообщает Центр предупреждения ураганов США.
Тропический шторм «Мария» усилился до урагана, сообщает Центр предупреждения ураганов США.
Он сформировался в эти выходные в Атлантическом океане и в настоящее время приближается к Малым Антильским островам — до острова Барбадос 225 километров. Скорость стихии составляет почти 24 км/ч., а порывы ветра достигают 120 км/ч.
Тропический шторм «Мария» движется в сторону Карибского бассейна. Шторм может достичь островов Барбадос,