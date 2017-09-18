Суд в Москве продолжит процесс по делу экс-министра Улюкаева

Источник: РИА Новости

Свои доказательства суду продолжит представлять сторона обвинения. Всего у нее заявлены 30 свидетелей, ранее суд уже допросил водителя Улюкаева, замглавы МЭР и руководителя Росимущества, гендиректора «ВЭБ Капитала», топ-менеджера «Роснефти» и некоторых других.

В списке гособвинителей также значатся Сечин, генерал ФСБ Олег Феоктистов и первый замглавы Минэнерго России Алексей Текслер. Даты их возможного вызова в суд неизвестны.

В свою очередь защита Улюкаева хочет допросить на процессе вице-премьера Аркадия Дворковича. По словам адвоката Тимофея Гриднева, защитники заявляли такое ходатайство еще на предварительных слушаниях, но суд им отказал.