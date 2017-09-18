Суд в Москве продолжит процесс по делу экс-министра Улюкаева
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы в понедельник продолжит слушания по делу
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы в понедельник продолжит слушания по делу
Свои доказательства суду продолжит представлять сторона обвинения. Всего у нее заявлены 30 свидетелей, ранее суд уже допросил водителя Улюкаева, замглавы МЭР и руководителя Росимущества, гендиректора «ВЭБ Капитала»,
В списке гособвинителей также значатся Сечин, генерал ФСБ Олег Феоктистов и первый замглавы Минэнерго России Алексей Текслер. Даты их возможного вызова в суд неизвестны.
В свою очередь защита Улюкаева хочет допросить на процессе
Улюкаеву грозит до 15 лет заключения. Он стал первым в современной истории России федеральным министром, задержанным за коррупцию. По версии СК РФ, полученная