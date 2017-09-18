Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
"Невозможно": победительница "Голоса" о блате и взятках у Агутина
17 советов от самых старых людей планеты
«Как жаль!»: Трамп о ситуации с бензином в КНДР
Америке предложили купить Россию
СМИ: на борту рейса из Крыма в Москву произошел конфликт
Чем может грозить использование фото знаменитости без ее ведома? Звезда «Клиники» Зак Брафф узнал, что работает компьютерным мастером «в России»
Программу «Жди меня» закрыли
От «Корней» до Малинина: призеры «Фабрики звезд», которых забыли
Автосалон во Франкфурте: 5 главных новинок для России
Audi Aicon: машина без руля и педалей
Эксперт: Северная Корея уже проиграла войну
Депутат Рады о дате штурма резиденции Порошенко
Умерла экс-солистка группы «Банд'Эрос» Родика Змихновская
В ЛНР ответили на ввод миротворцев в Донбасс
"Моей вины нет": Безрукова не захотела говорить о гибели сына
Военную технику Украины увидели на границе Крыма
В посольстве РФ не приняли извинения за оскорбление Путина
Женщина нашла в квартире тайник времен Николая II
Фоторепортажи
10Землетрясение магнитудой 8,2 в Мексике
8Котопоезд из Японии
01:19 (мск), источник: РИА Новости

Суд в Москве продолжит процесс по делу экс-министра Улюкаева

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы в понедельник продолжит слушания по делу экс-главы Минэкономразвития России Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки в 2 миллиона рублей от главы «Роснефти» Игоря Сечина, сообщили РИА Новости в суде.

Источник: РИА Новости

Свои доказательства суду продолжит представлять сторона обвинения. Всего у нее заявлены 30 свидетелей, ранее суд уже допросил водителя Улюкаева, замглавы МЭР и руководителя Росимущества, гендиректора «ВЭБ Капитала», топ-менеджера «Роснефти» и некоторых других.

В списке гособвинителей также значатся Сечин, генерал ФСБ Олег Феоктистов и первый замглавы Минэнерго России Алексей Текслер. Даты их возможного вызова в суд неизвестны.

В свою очередь защита Улюкаева хочет допросить на процессе вице-премьера Аркадия Дворковича. По словам адвоката Тимофея Гриднева, защитники заявляли такое ходатайство еще на предварительных слушаниях, но суд им отказал.

Улюкаеву грозит до 15 лет заключения. Он стал первым в современной истории России федеральным министром, задержанным за коррупцию. По версии СК РФ, полученная экс-министром взятка была выплачена за ранее выданное министерством экономического развития заключение, позволившее «Роснефти» приобрести госпакет «Башнефти».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Лаврова попросили вмешаться в ситуацию с парковкой у посольства США
Почему Япония не решилась ударить по Сибири и Дальнему Востоку
Украина отказалась работать с резолюцией РФ по миротворцам
Тиллерсон выразил надежду на давление Китая на КНДР
Сборная России проиграла в матче за бронзу Евробаскета
Оплату больничного могут изменить из-за отказа от вакцинации
Саакашвили пообещал не устраивать новую революцию на Украине
В «Справедливой России» предлагают наказывать за овербукинг
Тропический шторм «Мария» усилился до урагана
Спорт
Без медалей, но с надеждой. Россия заняла 4-е место на ЧЕ Сборная России вернулась в игру с «-17», но всё же уступила испанцам в «бронзовом» матче
Авто
Новый дорогой «кореец»: дизайн рисовал автор Bentley Bentayga Новый корейский премиум-седан создан, чтобы потеснить таких грандов, как Audi A4, BMW 3-й серии и Mercedes- C-класса
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
Валерия с дочерью на съемках нового телешоу: первые фото Певицы приняли участие в телепроекте «Угадай мой возраст»
Недвижимость
Власти назвали себестоимость жилья для реновации
За раздельный сбор мусора дадут скидку на ЖКУ
«Пятерочки» могут появиться на заправках
Верховный суд сообщил, как стать владельцем чужого жилья
Леди
Как одеться в масс-маркете и выглядеть на миллион Можно ли отправиться в недорогой магазин и выйти из него с покупками, которые ничуть не уступают дорогим дизайнерским вещам?
Дети
Вера Брежнева готовится снова стать мамой Про свою мечту звезда рассказала журналистам в Сочи, во время конкурса «Новая волна».
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь