На Сахалин надвигается тайфун «Талим»

«Сейчас циклон находится на 40-й параллели, у крайнего севера японского острова Хонсю, но движется к нам очень быстро, поэтому буквально в ближайшие несколько часов начнется его действие», — сообщила собеседница агентства.

Действие тайфуна уже начали ощущать жители Южно-Курильского района (Кунашир, Шикотан), ветер там усиливается и сейчас достигает 17 метров в секунду.

В пресс-службе мэрии Южно-Сахалинска сообщили, что в школах отменили занятия второй смены.

Пресс-служба главного управления МЧС России по Сахалинской области ранее сообщала, что по всей южной части Сахалина, а также в Смирныховском, Поронайском и Углегорском районах прогнозируется очень сильный дождь (30 миллиметров и более за 12 часов), ветер со скоростью 25−30 метров в секунду с ураганными порывами скоростью 33−38 метров в секунду.

По сообщению спасателей, во вторник на реках Сахалина ожидаются резкие подъемы уровней воды до одного метра. Усиление скорости ветра до 35−40 метров в секунду, сильный дождь (15−49 миллиметров, местами 50 миллиметров и более за 12 часов) прогнозируется также в Южно-Курильском и Курильском (Итуруп) районах.

Высота волн в море в отдельных районах может достигнуть девяти метров, возможны подтопления береговых сооружений, добавили в ГУМЧС.