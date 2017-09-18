На Сахалин надвигается тайфун «Талим»

«Сейчас циклон находится на 40-й параллели, у крайнего севера японского острова Хонсю, но движется к нам очень быстро, поэтому буквально в ближайшие несколько часов начнется его действие», — сообщила собеседница агентства.
Действие тайфуна уже начали ощущать жители
В
По сообщению спасателей, во вторник на реках Сахалина ожидаются резкие подъемы уровней воды до одного метра. Усиление скорости ветра до 35−40 метров в секунду, сильный дождь (15−49 миллиметров, местами 50 миллиметров и более за 12 часов) прогнозируется также в
Высота волн в море в отдельных районах может достигнуть девяти метров, возможны подтопления береговых сооружений, добавили в ГУМЧС.
Основной удар тайфуна придется на вторую половину дня понедельника и первую половину ночи вторника, отмечают синоптики. К утру вторника осадков уже не ожидается, как и ураганного ветра.