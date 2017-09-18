В Новосибирске злоумышленники исцарапали больше 10 автомобилей
Инцидент произошел в районе «Чистая Слобода».
Инцидент произошел в районе «Чистая Слобода».
В столице Сибири неизвестные злоумышленники поцарапали кузова 12 авто в микрорайоне «Чистая Слобода», который расположен в Ленинском районе Левобережья Новосибирска. Об этом сообщает группа «Инцидент. Новосибирск».
Этот случай произошел с 16 на 17 сентября глубокой ночью у дома по улице Титова, 242. Владельцы пострадавших транспортных средств вызвали полицию и написали заявления. Полиция занимается розыском преступников.