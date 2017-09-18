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07:03 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В Новосибирске злоумышленники исцарапали больше 10 автомобилей

Инцидент произошел в районе «Чистая Слобода».

В столице Сибири неизвестные злоумышленники поцарапали кузова 12 авто в микрорайоне «Чистая Слобода», который расположен в Ленинском районе Левобережья Новосибирска. Об этом сообщает группа «Инцидент. Новосибирск».

Этот случай произошел с 16 на 17 сентября глубокой ночью у дома по улице Титова, 242. Владельцы пострадавших транспортных средств вызвали полицию и написали заявления. Полиция занимается розыском преступников.

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