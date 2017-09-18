В Хабаровске полицейские раскрыли ночное нападение на местного жителя
В грабеже обвиняют отсидевшего в колонии налётчика.
В грабеже обвиняют отсидевшего в колонии налётчика.
В дальневосточной столице полицейские раскрыли дело о нападении на местного жителя. Его ограбил недавно вышедший из колонии мужчина, у которого не было в Хабаровске работы и жилья. Злоумышленник напал на потерпевшего сзади и отнял личные вещи.
В правоохранительные органы за помощью обратился житель краевого центра. Вечером в районе остановки «Судоверфь» на него напал неизвестный. Он подкрался к потерпевшему со спины, ударом ноги повалил его на землю и попытался вырвать из рук сумку. Заявитель сопротивлялся, тогда налётчик ударил хабаровчанина по лицу и похитил борсетку с личными документами мужчины, кошельком и 15 тысячами рублей.
Как сообщает
В Хабаровске у злоумышленника не было постоянного источника дохода и места жительства. На опознании заявитель уверенно указал на задержанного. Похищенные документы обвиняемый выбросил, а деньги потратил на спиртное. Фигурант признался в содеянном, написал явку с повинной и способствовал раскрытию преступления. Налётчика поместили под стражу. Сейчас расследование завершилось, полицейские направили уголовное дело в суд.