В Хабаровске полицейские раскрыли ночное нападение на местного жителя

В дальневосточной столице полицейские раскрыли дело о нападении на местного жителя. Его ограбил недавно вышедший из колонии мужчина, у которого не было в Хабаровске работы и жилья. Злоумышленник напал на потерпевшего сзади и отнял личные вещи.

В правоохранительные органы за помощью обратился житель краевого центра. Вечером в районе остановки «Судоверфь» на него напал неизвестный. Он подкрался к потерпевшему со спины, ударом ноги повалил его на землю и попытался вырвать из рук сумку. Заявитель сопротивлялся, тогда налётчик ударил хабаровчанина по лицу и похитил борсетку с личными документами мужчины, кошельком и 15 тысячами рублей.

Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю, сотрудники уголовного розыска задержали 32-летнего уроженца посёлка Дормидонтовка Вяземского района. Раньше мужчину не раз привлекали к уголовной ответственности за преступления против личности и собственности. В 2016 году фигурант вышел из колонии, где отбывал длительный срок за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего, которое повлекло смерть.