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04:28 (мск), источник: VLADNEWS

Полицейских из Приморья уличили в получении крупной взятки

Уголовное дело направлено в суд.

В Приморском крае завершено расследование уголовного дела в отношении двух бывших полицейских, обвиняемых в получении крупной взятки, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Приморью.

Двое полицейских — старших оперуполномоченных отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по городу Уссурийску, обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки).

Инцидент произошел еще в марте текущего года. Обвиняемые предложили директору строительной компании передать им взятку в виде денег в размере 500 тыс. рублей за совершение в пользу гражданина действий по принятию решения об отказе в возбуждении уголовного дела. Деньги передавались частями в два этапа под контролем правоохранительных органов в рамках оперативно-розыскного мероприятия.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Преступление раскрыто при взаимодействии сотрудников Следственного комитета и УФСБ России по Приморскому краю.

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