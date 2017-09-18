Три жителя Хабаровского края пропали во время рыбалки
По одной из версий, лодка могла перевернуться.
По одной из версий, лодка могла перевернуться.
Хабаровск, 18 сентября, AmurMedia.
В Комсомольском районе Хабаровского края на протоке Шарголь спасатели ищут пропавших рыбаков. 13 сентября они перестали выходить на связь. По одной из версий, их лодка могла перевернуться, сообщили ИА AmurMedia в
Трое жителей г.
Другие рыбаки нашли на берегу куртку с документами и телефоном, а также вещи, которые возможно принадлежали пропавшим мужчинам. Одна из версий — лодка могла перевернуться.
— Наши спасатели 14 сентября провели водолазную разведку на возможность проведения работ под водой в месте предположительного нахождения лодки, — рассказал начальник Хабаровского филиала ДВРПСО МЧС России Евгений Грязнов. —
15 и 16 сентября спасатели до наступления темноты обследовали более 50 кв.км. акватории и 20 км. береговой линии.