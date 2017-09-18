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04:43 (мск), источник: AmurMedia.ru

Три жителя Хабаровского края пропали во время рыбалки

По одной из версий, лодка могла перевернуться.

Хабаровск, 18 сентября, AmurMedia.

В Комсомольском районе Хабаровского края на протоке Шарголь спасатели ищут пропавших рыбаков. 13 сентября они перестали выходить на связь. По одной из версий, их лодка могла перевернуться, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе ДВРПСО МЧС России.

Трое жителей г. Комсомольска-на-Амуре пропали во время рыбалки на протоке Шарголь. По предварительной информации, они вышли в акваторию Амура в 5 часов утра 13 сентября, а после 9-ти перестали выходить на связь. Домой должны были вернуться до темноты, но этого не произошло. Родственники обратились в полицию, написали заявление о пропаже людей.

Другие рыбаки нашли на берегу куртку с документами и телефоном, а также вещи, которые возможно принадлежали пропавшим мужчинам. Одна из версий — лодка могла перевернуться.

— Наши спасатели 14 сентября провели водолазную разведку на возможность проведения работ под водой в месте предположительного нахождения лодки, — рассказал начальник Хабаровского филиала ДВРПСО МЧС России Евгений Грязнов. — Из-за сильного течения водолазные работы проводить там нет возможности. Поиск сейчас проводят, обследуя береговую линию.

15 и 16 сентября спасатели до наступления темноты обследовали более 50 кв.км. акватории и 20 км. береговой линии.

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