Ураган, оставивший десятки жертв в Румынии, движется к Украине
В Румынии восемь человек погибли и около 70 доставлены в больницы в результате ураганного ветра, достигавшего местами 100 километров в час.
В Румынии восемь человек погибли и около 70 доставлены в больницы в результате ураганного ветра, достигавшего местами 100 километров в час.
Большая часть жертв и пострадавших — жители города Тимишоара и его окрестностей. Тимишоара — третий по величине город Румынии, расположен на западе страны.
Порывы ветра валили деревья и срывали крыши домов. Повреждены многие линии электропередач и каналы водоснабжения.
«Нас никто не предупреждал, что нас ждет такое. Прогноз погоды обещал только дождь», — сказал мэр Тимишоары Николае Робу в интервью румынскому телеканалу Digi 24.
Экстренные службы страны просят жителей не выходить на улицу. Согласно синоптикам, в данный момент ураган движется в сторону Украины.