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04:55 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Ураган, оставивший десятки жертв в Румынии, движется к Украине

В Румынии восемь человек погибли и около 70 доставлены в больницы в результате ураганного ветра, достигавшего местами 100 километров в час.

Источник: AP 2017

Большая часть жертв и пострадавших — жители города Тимишоара и его окрестностей. Тимишоара — третий по величине город Румынии, расположен на западе страны.

Порывы ветра валили деревья и срывали крыши домов. Повреждены многие линии электропередач и каналы водоснабжения.

«Нас никто не предупреждал, что нас ждет такое. Прогноз погоды обещал только дождь», — сказал мэр Тимишоары Николае Робу в интервью румынскому телеканалу Digi 24.

Экстренные службы страны просят жителей не выходить на улицу. Согласно синоптикам, в данный момент ураган движется в сторону Украины.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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