Известная в прошлом биатлонистка Ольга Медведцева пришла в сознание после серьезного ДТП, произошедшего вечером 16 сентября. Об этом на своей странице в Instagram написала другая прославленная спортсменка Светлана Слепцова, которая ехала вместе с Медведцевой.

«Всем привет! Хочу сказать всем огромное спасибо за слова поддержки. Не думала, что столько людей сегодня напишет и позвонит! У нас все хорошо, мы обошлись без повреждений, но вот нашей Ольге досталось… Но и с ней тоже уже все нормально, она в сознании и уже шутит», — написала Слецпова.

Биатлонистка уточнила, что авария произошла на дороге из Бородина, где проходили соревнования на призы Медведцевой. В машине, кроме Медведцевой и Слепцовой, находилась еще одна известная спортсменка Ольга Вилухина, которая не пострадала.