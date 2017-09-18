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06:15 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Ольга Медведцева пришла в сознание после серьезного ДТП

Сейчас спортсменка находится в больнице.

Известная в прошлом биатлонистка Ольга Медведцева пришла в сознание после серьезного ДТП, произошедшего вечером 16 сентября. Об этом на своей странице в Instagram написала другая прославленная спортсменка Светлана Слепцова, которая ехала вместе с Медведцевой.

«Всем привет! Хочу сказать всем огромное спасибо за слова поддержки. Не думала, что столько людей сегодня напишет и позвонит! У нас все хорошо, мы обошлись без повреждений, но вот нашей Ольге досталось… Но и с ней тоже уже все нормально, она в сознании и уже шутит», — написала Слецпова.

Биатлонистка уточнила, что авария произошла на дороге из Бородина, где проходили соревнования на призы Медведцевой. В машине, кроме Медведцевой и Слепцовой, находилась еще одна известная спортсменка Ольга Вилухина, которая не пострадала.

Напомним, Ольга Медведцева управляла автомобилем Audi Q5, когда во время движения лобовое стекло иномарки пробил металлический болт от встречной машины. После этого автомобиль вылетел в кювет. Медведцева получила черепно-мозговую травму и попала в больницу, где ей сделали операцию. Врачи заверили, что угрозы для жизни именитой спортсменки нет.

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