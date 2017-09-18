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06:14 (мск), источник: AmurMedia.ru

Опасные игры хабаровских школьников едва не окончились трагедией

Юных зацеперов вовремя заметили сотрудники железной дороги.

Хабаровск, 18 сентября, AmurMedia.

В дежурную часть Хабаровского линейного управления МВД России на транспорте поступило сообщение от сотрудников железнодорожного транспорта, о двух несовершеннолетних зацеперах. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудниками Хабаровского ЛУ МВД России на транспорте, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.

Установлено, что двое 10-летних подростков решили развлечься, и прокатится на подвижном составе. Под автомобильной развязкой в районе улицы Карла Маркса краевой столицы, где поезда сбрасывают скорость для прохождения узкого участка дороги, зацепились за металлическую лестницу железнодорожной цистерны, и таким образом проехали несколько метров пака их не заметили сотрудники железной дороги.

Оба правонарушителя ученики одной из школ Железнодорожного округа Хабаровска, ребята из благополучных семей, в поле зрения правоохранительных органов не попадали, в школе и дома на хорошем счету.

Зачем ребята подвергали свою жизнь, и здоровье опасности пояснить стражам правопорядка не смогли.

С подростками инспектора по делам несовершеннолетних проведена профилактическая беседа, а на родителей несовершеннолетних составлены протоколы об административном правонарушении по ч.1 ст. 5.35 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

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