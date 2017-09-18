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06:01 (мск), источник: ДЕЙТА

Банду воров-наркоманов нейтрализовали в Приморье

Жители Партизанска совершили 16 преступлений, их ждет суровый суд, сообщает ИА «Deita.ru».

По версии органов предварительного расследования, кражи совершались в период с декабря 2016 по март 2017 года.

Так, фигуранты проникали в хозяйственные постройки жилых домов, откуда тайно похищали различное имущество.

Кроме этого, объектами преступных посягательств нередко становились аккумуляторные батареи с припаркованных автомобилей.

Потерпевшими, которым злоумышленники причинили имущественный вред, признаны 16 человек. Общий ущерб похищенного составил свыше 375 тыс. рублей.

Особо отмечается, что граждане были наркоманами и имели непогашенные судимости за незаконный оборот наркотических средств. В настоящее время уголовное дело направлено прокурором района в суд для рассмотрения по существу — сообщает прокуратура Приморья.

Михаил Грач.

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