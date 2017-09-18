Банду воров-наркоманов нейтрализовали в Приморье
Жители Партизанска совершили 16 преступлений, их ждет суровый суд, сообщает ИА «Deita.ru».
Жители Партизанска совершили 16 преступлений, их ждет суровый суд, сообщает ИА «Deita.ru».
По версии органов предварительного расследования, кражи совершались в период с декабря 2016 по март 2017 года.
Так, фигуранты проникали в хозяйственные постройки жилых домов, откуда тайно похищали различное имущество.
Кроме этого, объектами преступных посягательств нередко становились аккумуляторные батареи с припаркованных автомобилей.
Потерпевшими, которым злоумышленники причинили имущественный вред, признаны 16 человек. Общий ущерб похищенного составил свыше 375 тыс. рублей.
Особо отмечается, что граждане были наркоманами и имели непогашенные судимости за незаконный оборот наркотических средств. В настоящее время уголовное дело направлено прокурором района в суд для рассмотрения по существу — сообщает прокуратура Приморья.
Михаил Грач.