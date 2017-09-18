Грабители в масках из фильма ужасов «Крик» угрожают актюбинцам
Жертвами разбойников уже стали водитель и бизнесмен, передает aktobetimes.kz.
Жертвами разбойников уже стали водитель и бизнесмен, передает aktobetimes.kz.
«Десятого сентября в 13.45 автомобиль черного цвета подрезает “Газель” на проселочной дороге близ жилого массива “Саяжай-1”. Из авто выскакивают двое мужчин. На их лицах маски из фильма ужасов “Крик”. Бандиты избивают водителя “Газели” и похищают у него миллион тенге. Деньги принадлежали актюбинскому бизнесмену, у которого и работал водитель. После ограбления разбойники скрываются на своем черном авто», — пишет издание.
«Ведется досудебное расследование по статье “Грабеж”. Подозреваемые лица устанавливаются», — подтвердили произошедшее в