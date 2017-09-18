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08:17 (мск), источник: Newtimes.kz

Заряжающийся смартфон убил девушку в Доминикане

В Доминиканской республике девушка погибла после того, как прикоснулась к заряжающемуся смартфону, передает rosbalt.ru.

Источник: Newtimes.kz

Как сообщает The Sun, трагедия произошла на глазах у матери.

Мать девушки вызвала медиков, однако реанимировать 18-летнюю Йоэльми Эрнандес они не сумели.

Как рассказали родственники погибшей, в момент, когда она взяла телефон, произошел скачок напряжения, и пластиковый корпус устройства расплавился, а Эрнандес получила удар электрическим током.

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