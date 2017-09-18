Восьмилетний водитель квадроцикла сбил ребенка в Новосибирске
Авария произошла вечером 16 сентября, об этом сообщили в группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.
Авария произошла вечером 16 сентября, об этом сообщили в группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.
Восьмилетний водитель квадроцикла сбил ребенка в Новосибирске, рассказали в ГИБДД.
Инцидент произошел 16 сентября в частном секторе недалеко от Бугринского моста.
«Пока точной информации нет. То ли пострадавший ребенок был пешеходом и стоял на обочине, то ли был пассажиром. Насколько известно, родители детей знакомы, но показания у них разнятся», — рассказали «Вестям» в группе пропаганды ГИБДД.
Пострадавший 6-летний ребенок доставлен в больницу с компрессионным переломом позвоночника.
Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.