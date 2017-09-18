Красноярца задержали за международную посылку
Мужчина получал препараты из республики Беларусь.
Мужчина получал препараты из республики Беларусь.
В Красноярске на почте задержали 33-летнего мужчину, который получал посылку из республики Беларусь. Как рассказали в
Красноярец пояснил, что анаболики он заказывал через интернет для личного применения — хотел нарастить мышечную массу.
В отношении бодибилдера возбудили уголовное дело по статье 226.1 УК РФ (Контрабанда сильнодействующих веществ). За незаконный ввоз препаратов мужчине грозит штраф до миллиона рублей и тюремный срок до семи лет.