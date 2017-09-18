Красноярца задержали за международную посылку

В Красноярске на почте задержали 33-летнего мужчину, который получал посылку из республики Беларусь. Как рассказали в пресс-службе таможни, в посылке мужчины были анаболические стероиды. В составе таблеток и ампул, привезенных из-за границы, были сильнодействующие вещества общей массой около 16 граммов, запрещенные в России.