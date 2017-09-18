Красноярцы нашли осколки стекла в пачке с солью

Жители Красноярска обнаружили в купленной пачке соли мелкие осколки стекла. Об этом рассказывает телеканал ТВК.

Покупатели нашли стекло после приема пищи. Во время обеда они заметили, что еда необычно хрустит на зубах. После проверки выяснилось, что крупные частицы не растворяются в воде и не имеют вкуса.

Красноярцы отметили, что опасные элементы были найдены в поваренной соли марки «Славяна». Как стекло попало в пачку, пока неизвестно.