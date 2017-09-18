Красноярцы нашли осколки стекла в пачке с солью
Покупатели обнаружили стекло после приема пищи.
Покупатели обнаружили стекло после приема пищи.
Жители Красноярска обнаружили в купленной пачке соли мелкие осколки стекла. Об этом рассказывает телеканал ТВК.
Покупатели нашли стекло после приема пищи. Во время обеда они заметили, что еда необычно хрустит на зубах. После проверки выяснилось, что крупные частицы не растворяются в воде и не имеют вкуса.
Красноярцы отметили, что опасные элементы были найдены в поваренной соли марки «Славяна». Как стекло попало в пачку, пока неизвестно.
Врачи отмечают: что такие инородные тела могут нанести непоправимый вред здоровью. В частности, мелкие осколки стекла могут серьезно повредить кишечник.