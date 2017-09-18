Автобус с пассажирами попал в аварию в Челябинской области

По информации посетителей соцсетей, пассажирский автобус столкнулся с легковым автомобилем, который пропускал людей на пешеходном переходе.

Очевидцы аварии передполагают, что водитель микроавтобуса Ford слишком поздно заметила знак об ограничении скорости и управляемая ею машина врезалась в Chevrolet. От удара микроавтобус отбросило на стоявший рядом Suzuki. Также по информации соцсетей, пассажиры рейсового автобуса получили только ссадины и царапицы.