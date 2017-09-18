В Тулуне полицейский спас жизнь таксисту

В Тулуне старший лейтенант полиции, дежурный пункта централизованной охраны ОВО Кирилл Вахров спас жизнь водителю такси. Как сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Иркутской области, в ночь на 18 сентября 2017 года он получил сообщение, что неизвестный избивает мужчину на автостоянке. Кирилл Вахров немедленно сообщил об этом патрулям вневедомственной охраны в этом районе города, и, т.к. преступление совершалось в непосредственной близости от пункта охраны ОВО, дежурный решил самостоятельно задержать злоумышленника.