В Тулуне полицейский спас жизнь таксисту
В Тулуне сотрудник вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Иркутской области спас жизнь водителю такси.
В Тулуне сотрудник вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Иркутской области спас жизнь водителю такси.
В Тулуне старший лейтенант полиции, дежурный пункта централизованной охраны ОВО Кирилл Вахров спас жизнь водителю такси. Как сообщает
Заметив сотрудника Росгвардии, подозреваемый бросился бежать, но полицейский задержал нападавшего. Через считанные минуты на место прибыл патрульный автомобиль вневедомственной охраны, задержанного ранее судимого местного жителя (1984 г. р.) доставили в территориальный отдел полиции. Пострадавшему оказали первую доврачебную помощь и вызвали скорую помощь.