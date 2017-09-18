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07:26 (мск), источник: ДЕЙТА

На Русском острове в лесу обнаружен ящик с боеприпасами

Житель одного из частных домов на Русском острове поздно вечером нашел в лесу ящик с боеприпасами, сообщает ИА «Deita. ru».

В ящике находился пакет, развернув его, мужчина обнаружил, что там лежат патроны различного калибра, тротиловая шашка, а также тубус зеленого цвета, похожий на гранатомет, сообщил корреспонденту ИА «Deita.ru» источник в правоохранительных органах.

Бдительный горожанин сообщил о своей находке в полицию и указал координаты, где находится ящик. Прибывшие на место происшествия стражи порядка оцепили территорию, а военные саперы изъяли обнаруженные боеприпасы и вывезли их на полигон для уничтожения.

По факту случившегося проводится проверка.

Игорь Бегунов.

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