На Русском острове в лесу обнаружен ящик с боеприпасами

В ящике находился пакет, развернув его, мужчина обнаружил, что там лежат патроны различного калибра, тротиловая шашка, а также тубус зеленого цвета, похожий на гранатомет, сообщил корреспонденту ИА «Deita.ru» источник в правоохранительных органах.

Бдительный горожанин сообщил о своей находке в полицию и указал координаты, где находится ящик. Прибывшие на место происшествия стражи порядка оцепили территорию, а военные саперы изъяли обнаруженные боеприпасы и вывезли их на полигон для уничтожения.