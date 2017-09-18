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07:26 (мск), источник: dostup1.ru

Челябинские «веганы» морили котов в запертом авто в Челябинске

ВАЗ с двумя животными, припаркованный напротив ТРК «Куба» привлек внимание зоозащитников.

Источник: Блог Карена Даллакяна

Челябинский Айболит Карен Даллакян вызволил из автомобильного плена двух котов, которые просидели там больше недели без еды, — на хозяйку животных подано заявление в полицию, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Двух мохнатых узников в ВАЗ-2110 челябинцы заметили на улице Свободы напротив ТРК «Куба». Коты тянулись к людям и просились на свободу, но машина была заперта. Помочь им не удалось, и горожане понадеялись, что хозяева где-то неподалеку, и скоро придут за животными. Однако какого же было удивление граждан, когда через неделю они снова увидели, что уже изможденные коты сидят в том же авто. О произошедшем челябинцы написали зоозащитнику Карену Даллакяну.

«Мы решили выехать на место и разобраться. Пока ждали полицию, появились хозяйка с сыном. Они очень возмутились, что мы ходим вокруг машины и снимаем котиков. Женщина рассказала, что они с сыном — веганы, и без посторонних знают, как воспитывать своих питомцев. Котята очень активные, царапаются, дома портят мебель и стены, поэтому хозяева животных содержали их в машине. В течение последних трех дней стояла жара +24. Я удивился, что котейки выжили, ведь все это время машина была припаркована на солнечной стороне», — рассказал зоозащитник.

Когда автомобиль открыли, то почувствовали резкий удушливый запах кошачьей мочи. Осмотр показал, что котята истощены, у обоих ушной клещ, кожа в язвах и расчесах. После приезда полиции хозяева согласились добровольно отдать Карену Даллакяну котов. Тем не менее, зоозащитник написал заявление о жестоком обращении с животными.

Сейчас котики находятся в клинике, где проходят реабилитацию. После лечения их готовы будут отдать в добрые руки.

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