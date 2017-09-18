Мошенница в Челябинске заработала 450 тысяч на «снятии порчи»

Мошенница подходила к незнакомым женщинам и сообщала им о порче, предлагая снять ее. Тем, кто соглашался, она указывала положить в носок или платок деньги, либо ювелирные изделия, обещая вернуть все это на следующий день, после проведения обряда. Таким образом мошеннице удалось обмануть четырех доверчивых женщин.