Мошенница в Челябинске заработала 450 тысяч на «снятии порчи»
В Тракторозаводском суде вынесен приговор челябинке, которая снимала порчу через золотые украшения и деньги, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
В Тракторозаводском суде вынесен приговор челябинке, которая снимала порчу через золотые украшения и деньги, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Мошенница подходила к незнакомым женщинам и сообщала им о порче, предлагая снять ее. Тем, кто соглашался, она указывала положить в носок или платок деньги, либо ювелирные изделия, обещая вернуть все это на следующий день, после проведения обряда. Таким образом мошеннице удалось обмануть четырех доверчивых женщин.
Сумма причиненного им ущерба составила более 450 тысяч рублей. Суд приговорил виновную в этих преступлениях к 4 годам 6 месяцам колонии общего режима.