Кошмар в Румынии: жуткие кадры последствий непогоды в стране-соседке

В стране действовал «желтый» и «оранжевый» коды метеоопасности в связи грозой и сильным ветром. Спасатели рекомендовали не покидать свои жилища.
По данным Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям Румынии, на 20.40 воскресенья было зарегистрировано восемь жертв непогоды. Пять человек погибли в уезде Тимиш, два — в Бистрица-Нэсэуд и один — в Араде.
Около 70 граждан ранены из-за поваленных деревьев, сорванных ветром рекламных щитов или веток.
Для устранения последствий непогоды на уровне уездов созданы оперативные группы.
В результате стихии оказались сорваны крыши, заблокированы дороги, повалены деревья. Кроме того — возникли перебои с электричеством.