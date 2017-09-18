Кошмар в Румынии: жуткие кадры последствий непогоды в стране-соседке

В стране действовал «желтый» и «оранжевый» коды метеоопасности в связи грозой и сильным ветром. Спасатели рекомендовали не покидать свои жилища.

По данным Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям Румынии, на 20.40 воскресенья было зарегистрировано восемь жертв непогоды. Пять человек погибли в уезде Тимиш, два — в Бистрица-Нэсэуд и один — в Араде.