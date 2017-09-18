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07:21 (мск), источник: Sputnik.md

Кошмар в Румынии: жуткие кадры последствий непогоды в стране-соседке

КИШИНЕВ, 18 сен — Sputnik. Непогода испытала на прочность соседнюю Румынию. Шквалистый ветер и гроза разбушевались в западных районах страны. В результате восемь человек погибли и десятки пострадали.

Источник: Sputnik.md

В стране действовал «желтый» и «оранжевый» коды метеоопасности в связи грозой и сильным ветром. Спасатели рекомендовали не покидать свои жилища.

По данным Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям Румынии, на 20.40 воскресенья было зарегистрировано восемь жертв непогоды. Пять человек погибли в уезде Тимиш, два — в Бистрица-Нэсэуд и один — в Араде.

Около 70 граждан ранены из-за поваленных деревьев, сорванных ветром рекламных щитов или веток.

Для устранения последствий непогоды на уровне уездов созданы оперативные группы.

В результате стихии оказались сорваны крыши, заблокированы дороги, повалены деревья. Кроме того — возникли перебои с электричеством.

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