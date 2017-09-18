Пять автомобилей пострадали в ДТП в Новосибирске. Столкновение случилось в 8 утра в Калининском районе, рассказали в сообществе «Автоспас» в соцсети «Вконтакте».

Авария произошла на улице Объединения. Выезжающая с ул. Столетова «Toyota Vitz» не пропустила «Nissan Wingroad», который двигался в сторону кольца. От удара «Ниссан» выносит на встречную полосу, где он сталкивается с автомобилями «Toyota Carib» и «Kia Rio». «Toyota Probox», которая ехала в том же направлении, что и «Киа», врезалась в «Тойоту Витц».