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07:34 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Пять автомобилей пострадали в ДТП в Новосибирске

Массовая авария произошла утром 18 сентября на перекрестке проезда от улицы Объединения в сторону кольца Курчатова и улицы Столетова, об этом сообщили в сообществе «Автоспас» в соцсети «Вконтакте».

Пять автомобилей пострадали в ДТП в Новосибирске. Столкновение случилось в 8 утра в Калининском районе, рассказали в сообществе «Автоспас» в соцсети «Вконтакте».

Авария произошла на улице Объединения. Выезжающая с ул. Столетова «Toyota Vitz» не пропустила «Nissan Wingroad», который двигался в сторону кольца. От удара «Ниссан» выносит на встречную полосу, где он сталкивается с автомобилями «Toyota Carib» и «Kia Rio». «Toyota Probox», которая ехала в том же направлении, что и «Киа», врезалась в «Тойоту Витц».

В аварии пострадали два человека — водитель «Toyota Vitz» и ее пассажирка — девочка-подросток. Женщину положили на носилки, о характере травм пока неизвестно. Ребенок ударился головой о лобовое стекло.

На месте работают врачи и сотрудники ДПС.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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