Тракторист на «Кировце» попытался удрать с места ДТП

Авария приключилась утром в понедельник, 18 сентября. В разбитой легковушке погиб мужчина, сообщает «АСТ-54». При этом второго участника ДТП на месте не обнаружилось.

Позже сотрудники ГИБДД смогли задержать второго водителя. Им оказался тракторист на «Кировце», который попытался скрыться с места происшествия. «Видел трактор: синий “Кировец”, на обочине впереди машина ДПС, сзади ППС», — рассказал один из подписчиков паблика.

К-700 — колесный трактор повышенной проходимости, полная масса машины составляет 12−13 тонн.

Тяжелая техника требует особого внимания водителей — при столкновении с ней последствия могут быть самыми серьезными. В предновогодние дни 2016 года водитель трактора не заметил Range Rover Sport и щедро прошелся ковшом по его левой части. Задняя дверь авто оказалась смята как бумага.